Российские стрелки завоевали три медали этапа Гран-при ISSF
- РИА Новости
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Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали золотую награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.
Анастасия Галашина взяла бронзовую медаль в стрельбе из винтовки на аналогичной дистанции. В той же дисциплине у мужчин третье место занял Александр Дрягин.
Соревнования завершатся 22 января.
Ранее сообщалось, что россиянин Черноусов завоевал золотую медаль этапа Гран-при ISSF в Осиеке.