Российские стрелки завоевали три медали этапа Гран-при ISSF

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Россияне выиграли три медали разного достоинства во второй день этапа Гран-при Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) в хорватском Осиеке.
Российские стрелки завоевали три медали этапа Гран-при ISSF
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали золотую награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м.

Анастасия Галашина взяла бронзовую медаль в стрельбе из винтовки на аналогичной дистанции. В той же дисциплине у мужчин третье место занял Александр Дрягин.

Соревнования завершатся 22 января.

Ранее сообщалось, что россиянин Черноусов завоевал золотую медаль этапа Гран-при ISSF в Осиеке.

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