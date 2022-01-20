Черноусов завоевал золото этапа Гран-при по спортивной стрельбе в Осиеке

Россиянин Артём Черноусов завоевал золотую медаль этапа Гран-при Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в хорватском городе Осиек.

26-летний спортсмен из Иркутска в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров одержал победу над Русланом Лунёвым из Азербайджана.

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Этап Гран-при ISSF завершится 22 января.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Каменский пробился в финал соревнований по стрельбе из винтовки из трёх положений с дистанции 50 м на Олимпийских играх в Токио.