ITF отстранила Дёмину из-за положительного теста на мельдоний
- Gettyimages.ru
- © Danupol Tangtrongmit / EyeEm
20-летняя россиянка сдала на турнире в Казани в ноябре положительный тест на мельдоний, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).
Дёмина с 21 января получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой ITF.
Дёмина вправе обжаловать отстранение.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.