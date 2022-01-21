ITF отстранила Дёмину из-за положительного теста на мельдоний

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Россиянка Елизавета Дёмина была поймана на использовании запрещённых препаратов.
ITF отстранила Дёмину из-за положительного теста на мельдоний
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  • © Danupol Tangtrongmit / EyeEm

20-летняя россиянка сдала на турнире в Казани в ноябре положительный тест на мельдоний, сообщает пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).

Дёмина с 21 января получила временное отстранение от участия в соревнованиях под эгидой ITF.

Дёмина вправе обжаловать отстранение.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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