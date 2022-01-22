Казань может подать заявку на проведение летних юношеских ОИ-2030
- РИА Новости
«Как только решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную кампанию», — цитирует Матыцина ТАСС.
Глава Минспорта уточнил, что Казань сможет подать заявку в декабре 2022 года, когда завершатся действия санкций, в течение которых Россия не могла участвовать в заявочных кампаниях.
Он добавил, что Казнь соответствует самым высоким международным стандартам по организации крупных спортивных проектов.
Ранее сообщалось, что был объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине.