Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Казань может подать заявку на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 года.

«Как только решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную кампанию», — цитирует Матыцина ТАСС.

Глава Минспорта уточнил, что Казань сможет подать заявку в декабре 2022 года, когда завершатся действия санкций, в течение которых Россия не могла участвовать в заявочных кампаниях.

Он добавил, что Казнь соответствует самым высоким международным стандартам по организации крупных спортивных проектов.

Ранее сообщалось, что был объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине.