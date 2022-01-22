Казань может подать заявку на проведение летних юношеских ОИ-2030

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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Казань может подать заявку на проведение летних юношеских Олимпийских игр 2030 года.
Казань может подать заявку на проведение летних юношеских ОИ-2030
  • РИА Новости

«Как только решение будет принято, мы максимально быстро вступим в заявочную кампанию», — цитирует Матыцина ТАСС.

Глава Минспорта уточнил, что Казань сможет подать заявку в декабре 2022 года, когда завершатся действия санкций, в течение которых Россия не могла участвовать в заявочных кампаниях.

Он добавил, что Казнь соответствует самым высоким международным стандартам по организации крупных спортивных проектов.

Ранее сообщалось, что был объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине.

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