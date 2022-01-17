Объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт федерации, в составе сборной страны на зимних Олимпийских играх в Пекине выступят:
Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев.
Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.
Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что последствия коронавируса не позволяют Фаткулиной начать подготовку к Играм-2022.