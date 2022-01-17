Объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине

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Союз конькобежцев России опубликовал состав национальной команды страны на Олимпийские игры в Пекине.
Объявлен состав сборной России по конькобежному спорту на ОИ в Пекине
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт федерации, в составе сборной страны на зимних Олимпийских играх в Пекине выступят: 

Мужчины: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артём Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Александр Румянцев.

Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева и Елена Сохрякова.

Зимняя Олимпиада — 2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что последствия коронавируса не позволяют Фаткулиной начать подготовку к Играм-2022.

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