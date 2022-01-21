Чесноков: Карацеву не хватило сил в матче АО-2022 с Маннарино
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«Аслан молодец, что завоевал титул в Сиднее, но весь его бензин остался там. На Australian Open Карацев был выжатый и утомлённый. Не было свежести», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По мнению Чеснокова, российский теннисист уже слабо смотрелся в матче первого круга против испанца Хауме Мунара.
Адриана Маннарино из Франции обыграл Карацева в матче третьего круга турнира в четырёх сетах со счётом 7:6, 6:7, 7:5, 6:4.
Ранее сообщалось, что Надаль одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче третьего круга АО-2022.