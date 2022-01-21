Bild: известный футбольный агент Райола находится в реанимации

Известный футбольный агент Мино Райола находится в реанимации в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за лёгочной болезни.

Как сообщает Bild, 54-летний агент находится в больнице уже несколько недель. При этом отмечается, что сейчас ему уже стало немного лучше.

Райола известен по работе с такими игроками, как нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Милана» Златан Ибрагимович, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее сообщалось, что глава ФТР Шамиль Тарпищев попал в больницу после прививки от коронавируса.