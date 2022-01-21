«Голден Стэйт» потерпел поражение от «Индианы» в НБА, несмотря на 39 очков Карри

«Голден Стэйт Уорриорз» в овертайме проиграл «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась в пользу гостей — 121:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 39 очков. Его партнёр по команде Кевон Луни оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. В составе «Пэйсерс» 27 баллов в свой актив записал Крис Дуарте.

В других матчах игрового дня НБА «Даллас Маверикс» проиграл «Финикс Санз» (101:109), а «Нью-Йорк Никс» потерпел поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» (91:102).

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Севенти Сиксерс» уступил «Вашингтон Уизардс» в матче НБА, а Джоэл Эмбиид набрал 32 очка.