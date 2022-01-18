«Филадельфия» уступила «Вашингтону» в матче НБА, несмотря на 32 очка Эмбиида

«Филадельфия Севенти Сиксерс» потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу хозяев — 117:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, который набрал 32 очка. В составе «Уизардс» 18 баллов в свой актив записал Монтрезл Харрелл.

«Севенти Сиксерс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» находится на девятой строчке.

В других матчах «Бостон Селтикс» переиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (104:92), а «Нью-Йорк Никс» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (87:97).

Ранее сообщалось, что «Финикс Санз» победил «Детройт Пистонс» в матче НБА, а Девин Букер набрал 30 очков.