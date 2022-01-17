«Финикс» победил «Детройт» в матче НБА, Букер набрал 30 очков

«Финикс Санз» взял верх над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Детройте и завершилась со счётом 135:108 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который набрал 30 очков. По 20 очков в свой актив записали его партнёры по команде Кэмерон Пэйн и Джавэйл Макги. В составе хозяев по 21 очку набрали Кейд Каннингем и Кори Джозеф.

Для «Финикса» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Паскаля Сиакама помог «Торонто» победить «Милуоки» в матче НБА.