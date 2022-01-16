Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» победить «Милуоки» в матче НБА

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рапторз» одержал победу над действующим чемпионом лиги, «Милуоки Бакс».

Встреча, проходившая в «Файсерв Форуме» в Милуоки, завершилась со счётом 103:96 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе «Торонто» был Паскаль Сиакам, оформивший трипл-дабл из 30 очков, десяти подборов и десяти передач. У «Милуоки» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — 30 очков.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» крупно проиграл «Денвер Наггетс» — 96:133.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА.