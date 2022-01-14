Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

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«Милуоки Бакс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт» в НБА
  • AP

Игра состоялась в Милуоки и завершилась со счётом 118:99.

Самым результативным баскетболистом матча стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, который оформил трпл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 11 передач. В составе гостей 16 результативных баллов в свой актив записал Эндрю Уиггинс. 

В других матчах игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (113:89), «Мемфис Гриззлиз» одолел «Миннесоту Тимбервулвз» (116:108), «Бруклин Нетс» потерпел поражение от «Оклахома-Сити Тандер» (109:130), а «Денвер Наггетс» разгромил «Портленд Трэйл Блейзерс» (140:108).

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Кевина Дюранта не спас «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Портлендом».

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