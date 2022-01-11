Дабл-дабл Дюранта не спас «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Портлендом»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» одержал победу над «Бруклин Нетс».

Встреча, проходившая в «Мода-центре» в Портленде, завершилась победой хозяев со счётом 114:108.

Самым результативным в составе «Трэйл Блейзерс» стал Анферни Саймонс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 передач.

У «Бруклина» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 28 очков и десяти подборов. На счету Кайри Ирвинга — 20 очков.

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» уступил «Кливленд Кавальерс» (108:109).

Ранее сообщалось, что 32 очка Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту».