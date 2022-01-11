Дабл-дабл Дюранта не спас «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Портлендом»
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Встреча, проходившая в «Мода-центре» в Портленде, завершилась победой хозяев со счётом 114:108.
Самым результативным в составе «Трэйл Блейзерс» стал Анферни Саймонс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 передач.
У «Бруклина» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 28 очков и десяти подборов. На счету Кайри Ирвинга — 20 очков.
В параллельном матче «Сакраменто Кингз» уступил «Кливленд Кавальерс» (108:109).
Ранее сообщалось, что 32 очка Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту».