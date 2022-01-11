Дабл-дабл Дюранта не спас «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Портлендом»

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блейзерс» одержал победу над «Бруклин Нетс».
Дабл-дабл Дюранта не спас «Бруклин» от поражения в матче НБА с «Портлендом»
  • AP
  • © Craig Mitchelldyer

Встреча, проходившая в «Мода-центре» в Портленде, завершилась победой хозяев со счётом 114:108.

Самым результативным в составе «Трэйл Блейзерс» стал Анферни Саймонс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 передач. 

У «Бруклина» Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 28 очков и десяти подборов. На счету Кайри Ирвинга — 20 очков. 

В параллельном матче «Сакраменто Кингз» уступил «Кливленд Кавальерс» (108:109).

Ранее сообщалось, что 32 очка Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить