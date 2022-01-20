УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги

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Казанский УНИКС на своей площадке переиграл «Барселону» в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на арене «Баскет-холл» в столице Татарстана, завершилась со счётом 70:64 в пользу команды Велимира Перасовича.

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Лоренцо Браун, который набрал 22 очка. У «Барселоны» 17 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс. 

УНИКС в матче 20-го тура сыграет с мадридским «Реалом» на выезде 25 января. 

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка.

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