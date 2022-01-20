УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги

Казанский УНИКС на своей площадке переиграл «Барселону» в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Игра, которая прошла на арене «Баскет-холл» в столице Татарстана, завершилась со счётом 70:64 в пользу команды Велимира Перасовича.

В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Лоренцо Браун, который набрал 22 очка. У «Барселоны» 17 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.

УНИКС в матче 20-го тура сыграет с мадридским «Реалом» на выезде 25 января.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка.