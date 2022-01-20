УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги
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Игра, которая прошла на арене «Баскет-холл» в столице Татарстана, завершилась со счётом 70:64 в пользу команды Велимира Перасовича.
В составе УНИКСа самым результативным игроком стал Лоренцо Браун, который набрал 22 очка. У «Барселоны» 17 очков на свой счёт записал Кори Хиггинс.
УНИКС в матче 20-го тура сыграет с мадридским «Реалом» на выезде 25 января.
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка.