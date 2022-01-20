«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в матче девятого тура баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Встреча прошла в Андорра-ла-Велье и завершилась в пользу гостей — 3:2. 

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эррик Макколум, который набрал 30 очков. В составе хозяев 20 баллов в свой актив записал Коди Миллер-Макинтайр.

«Локомотив» занимает третье место в группе A. В следующем туре Еврокубка краснодарцы сыграют с «Лиеткабелисом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.

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