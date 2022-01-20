«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в матче баскетбольного Еврокубка
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча прошла в Андорра-ла-Велье и завершилась в пользу гостей — 3:2.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Эррик Макколум, который набрал 30 очков. В составе хозяев 20 баллов в свой актив записал Коди Миллер-Макинтайр.
«Локомотив» занимает третье место в группе A. В следующем туре Еврокубка краснодарцы сыграют с «Лиеткабелисом».
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.