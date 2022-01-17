«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 81:68.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Билли Бэрон. В составе армейцев 16 баллов в свой актив записал Никола Милутинов.
Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия красно-синих. «Зенит» занимает теперь третье место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги.