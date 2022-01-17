«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 81:68.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Билли Бэрон. В составе армейцев 16 баллов в свой актив записал Никола Милутинов. 

Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия красно-синих. «Зенит» занимает теперь третье место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги.

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