«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 81:68.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Билли Бэрон. В составе армейцев 16 баллов в свой актив записал Никола Милутинов.

Таким образом, была прервана четырёхматчевая победная серия красно-синих. «Зенит» занимает теперь третье место в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги.