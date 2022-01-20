Колосков назвал верным решение ФИФА о введении новых правил аренды игроков

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о введении новых правил аренды игроков.
Колосков назвал верным решение ФИФА о введении новых правил аренды игроков
  • РИА Новости

«Клубы использовали футболистов как разменную монету, игроки постоянно мотались из команды в команду. Новые правила заставят клубы более ответственно относиться к формированию состава», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он подчеркнул, что такие важные решения не принимаются спонтанно. Очевидно, что был проделан серьёзный анализ всего мирового футбола на тему аренды игроков.

ФИФА сократит до восьми футболистов аренду игроков в сезоне-2022/23, до семи в сезоне-2023/24 и до шести в сезоне-2024/25.

Минимальный срок аренды составит промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный — один год. Нельзя будет отдавать в аренду уже находящегося в аренде игрока.

Ранее сообщалось, что ФИФА аннулировала жёлтые карточки перед стыками ЧМ-2022.

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