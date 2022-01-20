Американская теннисистка завершила карьеру в 22 года

22-летняя американская теннисистка Катрин Беллис объявила о завершении карьеры.

«Я не заметила прогресса и приняла решение больше не играть в теннис. Уже больше трёх лет я хожу по кругу: восстановление, тренировки, травмы», — написала спортсменка в своём Instagram.

Она добавила, что психологически и физически устала бороться.

Напомним, что за полтора года Беллис перенесла четыре операции. Она не выступала на соревнованиях с 2020 года.

Ранее сообщалось, что Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.