Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.
Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение
  • AP

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Джоковича содержали в карантинном отеле в Мельбурне после аннулирования визы. Сумма иска может составить £3,2 млн ($4,36 млн), в том числе £2,3 млн ($3,13 млн) призовых, которые Новак мог завоевать за победу в Australian Open.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира.

Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена. Позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Самсонова вылетела с Australian Open, проиграв в двух сетах Вондроушовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить