Первая ракетка мира серб Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Джоковича содержали в карантинном отеле в Мельбурне после аннулирования визы. Сумма иска может составить £3,2 млн ($4,36 млн), в том числе £2,3 млн ($3,13 млн) призовых, которые Новак мог завоевать за победу в Australian Open.

16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира.

Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена. Позднее визу отозвали во второй раз.

Ранее Самсонова вылетела с Australian Open, проиграв в двух сетах Вондроушовой.