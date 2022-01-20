В ACA объявили призовой фонд Гран-при легковесов 

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Основатель и руководитель Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев рассказал о предстоящем Гран-при промоушена среди легковесов.
В ACA объявили призовой фонд Гран-при легковесов 
  • Gettyimages.ru
  • © Hideki Yoshihara / Aflo

«Мы ведём работу по подписанию, а также отбору  в нашем ростере на участие в престижнейшем Гран-при. Уверен, что все с нетерпением ждут их имена», — приводит слова Хасиев пресс-служба ACA.

По его словам, турнир на выбывание из восьми участников начнётся весной 2022 года

«Победитель в финальном бою получит $200 тыс., помимо гонораров за каждый бой в предварительных этапах. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс.», — добавил Хасиев.

В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года.

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