В ACA объявили призовой фонд Гран-при легковесов 

Основатель и руководитель Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев рассказал о предстоящем Гран-при промоушена среди легковесов.

«Мы ведём работу по подписанию, а также отбору в нашем ростере на участие в престижнейшем Гран-при. Уверен, что все с нетерпением ждут их имена», — приводит слова Хасиев пресс-служба ACA.

По его словам, турнир на выбывание из восьми участников начнётся весной 2022 года

«Победитель в финальном бою получит $200 тыс., помимо гонораров за каждый бой в предварительных этапах. Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $800 тыс.», — добавил Хасиев.

В ACA огласили календарь турниров на первую половину 2022 года.