«Интер» в дополнительное время одолел «Эмполи» и пробился в четвертьфинал Кубка Италии

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Миланский «Интер» в дополнительное время одержал победу над «Эмполи» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
«Интер» в дополнительное время одолел «Эмполи» и пробился в четвертьфинал Кубка Италии
  • globallookpress.com
  • © Roberto Bregani/Keystone Press Agency

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2.

На 13-й минуте хозяев вывел вперёд Алексис Санчес. Гости на 61-й минуте ответили голом Недима Байрами, а на 76-й повели благодаря мячу Йонуца Раду в свои ворота. В компенсированное время ко второму тайму Андреа Раноккия (90 + 1') восстановил равенство и перевёл матч в дополнительное время. Победный же мяч для нерадзурри забил Стефано Сенси на 104-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» разгромил «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии.

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