Президент «Урала» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не хочу комментировать слухи. Говорят, что будет 12—13 человек под лимитом. У меня никакой информации на этот счёт нет. Я всегда был за лимит и буду за него. Я за формат 10—15. Это хороший лимит, при котором наши футболисты будут играть. Конечно, проще взять иностранца, дешевле. Будет их 11 человек в составе каждой команды. Что из этого получится? В сборной России будет некому играть. 12 иностранных футболистов в заявке — это перебор», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее в «Урале» подтвердили интерес к Шатову.