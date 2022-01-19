Президент «Урала» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

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Президент «Урала» Григорий Иванов высказал свое мнение относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент «Урала» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Я не хочу комментировать слухи. Говорят, что будет 12—13 человек под лимитом. У меня никакой информации на этот счёт нет. Я всегда был за лимит и буду за него. Я за формат 10—15. Это хороший лимит, при котором наши футболисты будут играть. Конечно, проще взять иностранца, дешевле. Будет их 11 человек в составе каждой команды. Что из этого получится? В сборной России будет некому играть. 12 иностранных футболистов в заявке — это перебор», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее в «Урале» подтвердили интерес к Шатову.

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