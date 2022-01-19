Валуев выразил сомнение в целесообразности проведения Евро-2032 в России

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Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал информацию о намерении России подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.
Валуев выразил сомнение в целесообразности проведения Евро-2032 в России
  • РИА Новости

«А надо ли это России сейчас? Достаточно сомнительное и дорогое удовольствие — проводить чемпионат Европы в таких условиях. Конечно, это прекрасное событие с точки зрения спорта, однако убыточное для государства. Мы инфраструктурно готовы к проведению Евро, без сомнений. Но на фоне всех этих пандемий крайне тяжело и опасно что-то загадывать. Можно просто потерять деньги и по итогу не получить никакого экономического эффекта из-за пустых трибун», — цитирует Sport24.

Ранее Сёмин выразил мнение, что у России высокие шансы получить Евро-2032.

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