Валуев выразил сомнение в целесообразности проведения Евро-2032 в России

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал информацию о намерении России подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

«А надо ли это России сейчас? Достаточно сомнительное и дорогое удовольствие — проводить чемпионат Европы в таких условиях. Конечно, это прекрасное событие с точки зрения спорта, однако убыточное для государства. Мы инфраструктурно готовы к проведению Евро, без сомнений. Но на фоне всех этих пандемий крайне тяжело и опасно что-то загадывать. Можно просто потерять деньги и по итогу не получить никакого экономического эффекта из-за пустых трибун», — цитирует Sport24.

Ранее Сёмин выразил мнение, что у России высокие шансы получить Евро-2032.