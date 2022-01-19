Тарпищев: Хачанову будет сложно пройти Надаля в следующем круге
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«Карену будет сложно пройти Надаля в следующем круге. Надаль моторнее и цепче. Успех Хачанова всецело зависит от его продуктивности в атаке», — цитирует Тарпищева Sport24.
В третьем круге Australian Open Карен Хачанов встретится с бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В матче второго тура россиянин одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи.
Ранее Кафельников назвал Надаля фаворитом в противостоянии с Хачановым.