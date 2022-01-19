Агент Коновалова рассказал детали трансфера российского вратаря в шотландский «Ливингстон»

Короткая ссылка
Джамал Акаев, агент вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, рассказал подробности трансфера экс-футболиста «Рубина» в шотландский клуб.
Агент Коновалова рассказал детали трансфера российского вратаря в шотландский «Ливингстон»
  • Gettyimages.ru

«Активная работа по трансферу Ивана велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. Например, шведский «Гетеборг» проявлял предметный интерес к Коновалову. Наверное, можно сказать, что «Ливингстон» был настойчивее. Большую роль сыграл главный тренер команды Дэвид Мартиндейл. Также хотелось бы выразить благодарность руководству «Рубина» за то, что пошли нам навстречу», — приводит «Чемпионат» слова Акаева. 

18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Контракт рассчитан на полтора года. Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.

Ранее «Ливингстон» объявил о переходе вратаря «Рубина» Коновалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить