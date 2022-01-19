Агент Коновалова рассказал детали трансфера российского вратаря в шотландский «Ливингстон»
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«Активная работа по трансферу Ивана велась с начала декабря. Рассматривали разные направления. Например, шведский «Гетеборг» проявлял предметный интерес к Коновалову. Наверное, можно сказать, что «Ливингстон» был настойчивее. Большую роль сыграл главный тренер команды Дэвид Мартиндейл. Также хотелось бы выразить благодарность руководству «Рубина» за то, что пошли нам навстречу», — приводит «Чемпионат» слова Акаева.
18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Контракт рассчитан на полтора года. Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.
Ранее «Ливингстон» объявил о переходе вратаря «Рубина» Коновалова.