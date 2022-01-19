Касаткина и Самсонова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

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Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова уступили в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде.

Россиянки в первом раунде потерпели поражение от представительниц США Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу американок. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

В следующем круге Коллинз и Кравчик сыграют с победительницами пары Данка Ковинич (Черногория) — Александра Крунич (Сербия) — Айша Мухаммад — Джессика Пегула (обе США). 

Ранее сообщалось, что Свитолина и Азаренко встретятся в третьем круге Australian Open.

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