Касаткина и Самсонова проиграли в первом круге Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова уступили в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года в парном разряде.

Россиянки в первом раунде потерпели поражение от представительниц США Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу американок. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты.

В следующем круге Коллинз и Кравчик сыграют с победительницами пары Данка Ковинич (Черногория) — Александра Крунич (Сербия) — Айша Мухаммад — Джессика Пегула (обе США).

Ранее сообщалось, что Свитолина и Азаренко встретятся в третьем круге Australian Open.