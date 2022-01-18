Медина будет работать с ограничениями на сборе ЦСКА в Испании
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«Никаких глобальных проблем с Хесусом Мединой нет. Однако имеются небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок», — цитирует пресс-служба армейского клуба Безуглова.
По его словам, футболисты, которые полностью здоровы, иногда могут иметь определённые ограничения для тренировок в общей группе.
24-летний парагвайский хавбек проходит тестирование функционального состояния, которое с нынешнего года будет обязательным для всех новых футболистов ЦСКА.
Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.
ЦСКА проводит тренировочный сбор в Кампоаморе (Испания).
Ранее сообщалось, что Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером.
#ФонбетТренировочныеСборы: новости дня https://t.co/3puW7kMkUspic.twitter.com/QydeijFzG2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 18, 2022