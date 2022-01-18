Медина будет работать с ограничениями на сборе ЦСКА в Испании

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Главный врач столичного ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что новобранец московского футбольного клуба полузащитник Хесус Медина будет работать по индивидуальной программе.
Медина будет работать с ограничениями на сборе ЦСКА в Испании
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«Никаких глобальных проблем с Хесусом Мединой нет. Однако имеются небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок», — цитирует пресс-служба армейского клуба Безуглова.

По его словам, футболисты, которые полностью здоровы, иногда могут иметь определённые ограничения для тренировок в общей группе.

24-летний парагвайский хавбек проходит тестирование функционального состояния, которое с нынешнего года будет обязательным для всех новых футболистов ЦСКА.

Предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

ЦСКА проводит тренировочный сбор в Кампоаморе (Испания).

Ранее сообщалось, что Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером.





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