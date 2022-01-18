ESPN: ПСЖ подтвердил Зидану готовность назначить его главным тренером

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Представители французского ПСЖ провели новую встречу с бывшим главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
ESPN: ПСЖ подтвердил Зидану готовность назначить его главным тренером
  • AP

Об этом сообщает ESPN. На встрече представители парижского клуба подтвердили 49-летнему французу свои намерения назначить его главным тренером команды.

В настоящий момент ПСЖ возглавляет Маурисио Почеттино, но аргентинец готов летом покинуть Париж и вернуться в АПЛ, где он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда покинул он пост наставника «Реала».

Ранее сообщалось, что гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Брест» в Лиге 1.

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