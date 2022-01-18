Алана: Мамаев меня везде заблокировал и называет дьяволом

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Бывшая жена полузащитника «Химок» Павла Мамаева, Алана, рассказала об отношениях с ним.
Алана: Мамаев меня везде заблокировал и называет дьяволом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Он меня везде заблокировал, называет дьяволом, видимо, боится общаться со мной. Он на всю страну об этом объявил», — сказала Алана в эфире «Матч ТВ».

Она добавила, что переговоры с бывшим супругом ведёт только через юристов. У пары есть общая дочь Алиса, которая проживает с мамой.

Напомним, супруги со скандалом развелись весной 2021 года.

Ранее Даниил Фомин заявил, что мечтает вернуться в Катар в качестве игрока сборной России.

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