Фомин: мечтаю вернуться в Катар в качестве игрока сборной России

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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин рассказал о желании сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Фомин: мечтаю вернуться в Катар в качестве игрока сборной России
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«Хочется вернуться в Катар в конце года в качестве игрока сборной», — цитирует Фомина пресс-служба «Динамо».

Сборной России для попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре нужно выиграть стыковые матчи. В полуфинальной встрече подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей 24 марта в Москве. В случае выигрыша национальная команда сыграет с победителем пары Чехия — Швеция.

Ранее сообщалось, что Медина будет выступать за ЦСКА под 28-м номером.

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