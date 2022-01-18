Кирьяков: для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

«Если Миранчука зовут в «Дженоа», значит, там на него рассчитывают. Это говорит о том, что там он будет получать много игрового времени. Думаю, для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол».

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 14 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

По информации СМИ, россиянина до конца сезона должен арендовать «Дженоа».

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