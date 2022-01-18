Левандовски выразил надежду помочь сборной Польши своими голами в стыках к ЧМ-2022

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски поделился своими ожиданиями от стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира — 2022, в первом матче которого поляки встретятся с командой России.

«Конечно, квалифицироваться на чемпионат мира будет непросто, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит сыграть против сильных команд и выдающихся футболистов, но наша цель — принять участие в чемпионате мира. Мы хорошо подготовимся и будем продолжать верить в себя. Надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Буду готовым и отдам все свои силы на поле», — приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеции и Чехии.

Ранее Сёмин заявил, что Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года.