Левандовски выразил надежду помочь сборной Польши своими голами в стыках к ЧМ-2022
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«Конечно, квалифицироваться на чемпионат мира будет непросто, но мы готовы к вызовам, которые ждут нас в плей-офф. Нам предстоит сыграть против сильных команд и выдающихся футболистов, но наша цель — принять участие в чемпионате мира. Мы хорошо подготовимся и будем продолжать верить в себя. Надеюсь, что смогу повлиять на ситуацию своими голами. Буду готовым и отдам все свои силы на поле», — приводит слова Левандовски Bayern & Germany.
Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00. В случае выхода в финал подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеции и Чехии.
Ранее Сёмин заявил, что Левандовски заслужил награду лучшего футболиста года.