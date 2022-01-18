Медведев назвал фаворита Australian Open

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал фаворита Открытого чемпионата Австралии 2022 года.
Медведев назвал фаворита Australian Open
  • © AP Photo/Hamish Blair

«Я всегда говорю, что фаворитом является тот, кто располагается выше всех в рейтинге. В этот раз я выберу Рафу, поскольку у него 20 титулов на турнирах Большого шлема», — цитирует Медведева Eurosport.co.uk.

Напомним, что Медведев вышел во второй круг Australian Open, обыграв на старте турнира  представителя Швейцарии Генри Лааксонена. Матч завершился со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Ранее Касаткина вышла во второй круг Australian Open.

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