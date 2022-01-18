Касаткина вышла во второй круг Australian Open

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Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

В первом круге россиянка обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фёгель. Матч завершился со счётом 6:3, 6:1 в пользу российской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с  победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия).

Таким образом, Касаткина стала третьей россиянкой, вышедшей во второй круг Australian Open — 2022.  Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова также стартовали с победы на турнире.

Ранее Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

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