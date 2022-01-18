Американский баскетболист «Зенита» Бэрон оценил победу над ЦСКА

Американский защитник петербургского «Зенита» Билли Бэрон высказался о победе над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это была очень важная с психологической точки зрения игра. Мы готовились к матчу две недели, очень хорошо разобрали соперника. Все наши игроки переиграли своих оппонентов на каждой из позиций», — цитирует Бэрона Sport24.

По его словам, это очень важная победа над сильным соперником, но теперь сине-бело-голубым нужно готовиться к матчу с «Монако» в Евролиге.

«Такие победы, как сегодняшняя, придают еще больше сил. Особенно на фоне того, что мы пропустили долгий срок игрового процесса. Поздравляю всех с победой!» — добавил игрок.

Бэрон стал в минувшем матче самым результативным игроком, набрав 20 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.