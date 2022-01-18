Яхья представлен в качестве нового технического директора академии «Спартака»
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Об этом сообщается на сайте красно-белых.
До этого 39-летний специалист работал спортивным директором французского «Орлеана». Пресс-службой «Спартака» отмечается, что в своём прошлом клубе Яхья успешно выстроил систему подготовки молодых игроков.
Яхья выступал за сборную Алжира с 2004 по 2012 год. Он провёл за национальную команду 52 матча и забил семь мячей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправился на сборы в Дубай.