Яхья представлен в качестве нового технического директора академии «Спартака» 

Бывший защитник французской «Ниццы» и сборной Алжира Антар Яхья назначен техническим директором академии московского футбольного клуба «Спартак».

Об этом сообщается на сайте красно-белых.

До этого 39-летний специалист работал спортивным директором французского «Орлеана». Пресс-службой «Спартака» отмечается, что в своём прошлом клубе Яхья успешно выстроил систему подготовки молодых игроков.

Яхья выступал за сборную Алжира с 2004 по 2012 год. Он провёл за национальную команду 52 матча и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправился на сборы в Дубай.