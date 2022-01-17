Черышев приступил к тренировкам в общей группе после ложноположительного теста на COVID-19

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России, опубликовав фото с тренировки «Валенсии».

12 января стало известно, что 31-летний россиянин заболел коронавирусом. Впоследствии его агент заявил, что Черышев сдал ложноположительный тест.

В текущем сезоне Черышев принял участие в 13 матчах «Валенсии» во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева обыграла «Балеарес» в 1/8 Кубка Испании.