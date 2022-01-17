Валиева поблагодарила тренеров, болельщиков и семью за поддержку во время ЧЕ-2022

Чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева обратилась к тренерам, болельщикам и семье после победы на первенстве континента в Таллине.

«Как здорово, что это всё было со мной. Огромное спасибо моим тренерам: Этери Георгиевне Тутберидзе, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу и Сергею Викторовичу Дудакову — за то, что привели меня к золотой медали чемпионата Европы. Спасибо за ту поддержку, которую я ощущала от болельщиков всего мира и от зрителей в Таллине. Это невероятная честь — представлять Россию и наш любимый вид спорта перед полными трибунами. Я поздравляю нашу команду с победным подиумом. Также спасибо всем, кто комментировал мои прокаты в СМИ и социальных сетях. Я с интересом их прочитала. Спасибо всем вам за поздравления. Отдельное спасибо моей семье — вы рядом, это бесценно. Я люблю вас», — написала Валиева в Instagram.

15-летняя фигуристка впервые в карьере победила на чемпионате Европы. Второе и третье места заняли две другие россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое представляют группу Тутберидзе.

Ранее Слуцкая не исключила, что Валиева может стать двукратной олимпийской чемпионкой.