Зиньковский: у сборной России тяжёлые соперники в стыках, но проходимые

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский оценил соперников сборной России в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

«Сделали новую систему с двумя матчами для выхода на чемпионат мира. Тяжёлые соперники, тяжёлые матчи, но, думаю, команды для сборной России проходимые. Всё играбельно», — цитирует Зиньковского пресс-служба «Крыльев Советов».

Полуфинальный матч Россия — Польша состоится в «Лужниках» 24 марта. Игра начнётся в 20:00 мск. В финале подопечные Валерия Карпина сыграют с победителем встречи Швеции и Чехии.

Ранее Зе Луиш заявил, что Цорн приведёт «Локомотив» к такому же финалу, к какому привёл «Спартак».