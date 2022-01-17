Соколовская: даже не знаю, на сколько баллов Кондратюк увеличил личный рекорд на ЧЕ

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Светлана Соколовская, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, ответила на вопрос, насколько ей важно, что её подопечный на соревнованиях в Таллине сильно увеличил личный рекорд.

«Совершенно нет. Я даже не знаю, если честно, на сколько именно баллов он его увеличил. Для меня, как для тренера, это неважно. Что же важно? Что Кондратюку поставили третий уровень сложности за дорожку шагов и за вращение. Да и выезды на прыжках оставили желать лучшего. А это означает, что работы у нас с ним непочатый край», — сказала Соколовская в интервью RT.

Ранее Соколовская заявила, что специально не настраивала Кондратюка на ЧЕ по фигурному катанию.

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