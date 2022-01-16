Соколовская специально не настраивала Кондратюка на ЧЕ по фигурному катанию

Светлана Соколовская, тренер фигуриста Марка Кондратюка, призналась, что не проводила со своим учеником дополнительных мотивационных бесед перед стартом на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Не поверите — никак. Мы просто поменяли город, поменяли каток, обстановку, увидели новых людей. Для Марка реально очень важно, чтобы за него болели, поддерживали», — заявила RT Соколовская.

По словам Соколовской, Кондратюк сильно волновался перед произвольной программой.

«Волноваться он умеет. Как и я, собственно, поэтому я и старалась делать всё от меня зависящее, чтобы не зацикливаться на выступлениях. Это бывает сложно. Очень. Да и потом, я прекрасно понимала, почему именно старт беспокоит Марка. Дело не в том, что это — чемпионат Европы или какой-то там отбор. Просто на чемпионате России у нас получилось установить определённую и довольно высокую планку результата. И не хотелось оказаться в Таллине ниже. Хочется же всегда идти по нарастающей», — рассказала она.

18-летний Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

Ранее Соколовская сообщила, что Кондратюк будет готов принять участие в команднике на ОИ-2022.