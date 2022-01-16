Соколовская специально не настраивала Кондратюка на ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Светлана Соколовская, тренер фигуриста Марка Кондратюка, призналась, что не проводила со своим учеником дополнительных мотивационных бесед перед стартом на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).
Соколовская специально не настраивала Кондратюка на ЧЕ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Не поверите — никак. Мы просто поменяли город, поменяли каток, обстановку, увидели новых людей. Для Марка реально очень важно, чтобы за него болели, поддерживали», — заявила RT Соколовская.

По словам Соколовской, Кондратюк сильно волновался перед произвольной программой.

«Волноваться он умеет. Как и я, собственно, поэтому я и старалась делать всё от меня зависящее, чтобы не зацикливаться на выступлениях. Это бывает сложно. Очень. Да и потом, я прекрасно понимала, почему именно старт беспокоит Марка. Дело не в том, что это — чемпионат Европы или какой-то там отбор. Просто на чемпионате России у нас получилось установить определённую и довольно высокую планку результата. И не хотелось оказаться в Таллине ниже. Хочется же всегда идти по нарастающей», — рассказала она.

18-летний Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

Ранее Соколовская сообщила, что Кондратюк будет готов принять участие в команднике на ОИ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить