Соколовская: Кондратюк будет готов принять участие в команднике на ОИ-2022

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Светлана Соколовская, тренер фигуриста Марка Кондратюка, оценила перспективы выступления своего подопечного в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Соколовская: Кондратюк будет готов принять участие в команднике на ОИ-2022
  • РИА Новости

«Почему нет? Если кто-то другой катает, то почему не можем мы? Я вообще не вижу проблем в том, чтобы утром откатать короткую программу, а вечером произвольную. На тренировках мы делаем это постоянно. Раза четыре в неделю», — заявила RT Соколовская.

Она призналась, что не поднимала тему олимпийского командного турнира с Марком. 

«Мы вообще не поднимает этот вопрос. Скажут ехать — поедем. Не скажут — не поедем», — сказала Соколовская.

18-летний Кондратюк одержал победу на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Ранее серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала своё мнение о выступлении Кондратюка на первенстве Европы.

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