Экс-тренер Джоковича: в действиях Новака нет никакой вины

Богдан Обрадович, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию, когда спортсмен сдал положительный тест на коронавирус, а затем пришёл на массовое мероприятие.

«Мы, конечно, можем назвать это ошибкой, сказать, что такова природа вещей. У него не было плохих намерений. В основном, все плохое он сделал только для себя. Он хотел уважать этих журналистов, СМИ, как и делал это всегда. Но оказалось, что это было большой ошибкой. Он извинился за все в Австралии и сказал, что виноват. Но это не было причиной для того, чтобы запрещать ему играть в турнире», — цитирует Обрадовича «Спорт-Экспресс».

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее экс-тренер Джоковича сравнил ситуацию Новака и российских спортсменов на ОИ в Токио.