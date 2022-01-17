Экс-тренер Джоковича сравнил ситуацию Новака и российских спортсменов на ОИ в Токио

Богдан Обрадович, бывший тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал депортацию теннисиста из Австралии перед Australian Open.

«Без обсуждений, просто разрушается его карьера. Возможно, их главная цель — убрать его с первого места. Представьте, что кто-то является номером один, а ему мешают участвовать в крупнейших соревнованиях по таким причинам и таким мошенническим способом. В истории спорта такое происходит не в первый раз. Вспомните, что они делали на Олимпийских играх со спортсменами из России. Соответственно они отвратительно занимаются своим делом», — цитирует Обрадовича «Спорт-Экспресс».

При этом специалист уверен, что Джокович точно наберёт ещё очки для следующих трёх турниров Большого шлема в этом сезоне.

«У Новака есть еще много шансов сохранить первое место», — добавил тренер.

16 января 2022 года суд постановил депортировать из Австралии Джоковича. Первоначально визу сербу отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.

Australian Open 2022 пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее американский теннисист Джон Изнер прокомментировал решение австралийского суда по делу Новака Джоковича.