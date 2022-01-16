Изнер: то, что происходит сейчас с Джоковичем, — неправильно
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«Ноле всегда был и всегда будет достоин уважения. Джокович — это легенда. Новак принёс так много хорошего миллиону людей в мире. То, что с ним сейчас происходит, — это неправильно», — написал Изнер в Twitter.
16 января 2022 года суд постановил депортировать первую ракетку мира. Первоначально визу Джоковича отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта спортсмена в Австралию. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению. Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз.
Ранее Кафельников заявил, что Медведев был фаворитом AO-2022 и до депортации Джоковича.