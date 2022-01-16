Ибрагимов завоевал серебро этапа КМ по фехтованию в Тбилиси

Российский саблист Камиль Ибрагимов завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по фехтованию в Тбилиси.

28-летний москвич в финале турнира проиграл грузину Сандро Базадзе со счётом 8:15.

Российская саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую награду этапа КМ. Двукратная олимпийская чемпионка проиграла в полуфинале Теодоре Гунтуре из Греции со счётом 14:15.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучший спортсмен года».



