Гол Каналеса принёс «Бетису» победу над «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании

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«Севилья» в гостях уступила «Бетису» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Испании по футболу.
Гол Каналеса принёс «Бетису» победу над «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании
  • © AP Photo/Miguel Morenatti

Игра, которая прошла на поле стадиона «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Бетиса».

В составе победителей мячи забили Набиль Фекир (39-я минута), Серхио Каналес (73-я). У «Севильи» отличился Алехандро Гомес (35-я).

Главный судья севильского дерби Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболистам семь жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева обыграла «Балеарес» в 1/8 финала Кубка Испании.

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