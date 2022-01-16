Гол Каналеса принёс «Бетису» победу над «Севильей» в 1/8 финала Кубка Испании

«Севилья» в гостях уступила «Бетису» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Бетиса».

В составе победителей мячи забили Набиль Фекир (39-я минута), Серхио Каналес (73-я). У «Севильи» отличился Алехандро Гомес (35-я).

Главный судья севильского дерби Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа показал футболистам семь жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Дениса Черышева обыграла «Балеарес» в 1/8 финала Кубка Испании.