Российские бобслеисты не смогли получить максимальную квоту на ОИ-2022
- РИА Новости
Экипаж Ростислава Гайтюкевича занял третье место в общем зачёте Кубка мира. Победу одержал немецкий экипаж, канадский занял второе место. В соревнованиях четвёрок только две страны могут претендовать на получение максимального количества квот.
Таким образом, Россия на Играх-2022 будет представлена двумя экипажами. Германия и Канада заявят по три команды.
Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что российский экипаж Алексея Стульнева стал победителем общего зачёта Кубка Европы в соревновании четвёрок.