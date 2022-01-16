Российские бобслеисты не смогли получить максимальную квоту на ОИ-2022

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Сборная России по бобслею не сумела завоевать максимальное количество квот в соревнованиях четвёрок для участия в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Российские бобслеисты не смогли получить максимальную квоту на ОИ-2022
  • РИА Новости

Экипаж Ростислава Гайтюкевича занял третье место в общем зачёте Кубка мира. Победу одержал немецкий экипаж, канадский занял второе место. В соревнованиях четвёрок только две страны могут претендовать на получение максимального количества квот.

Таким образом, Россия на Играх-2022 будет представлена двумя экипажами. Германия и Канада заявят по три команды.

Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российский экипаж Алексея Стульнева стал победителем общего зачёта Кубка Европы в соревновании четвёрок.

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