Роднина: мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к ОИ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что три российские фигуристки завоевали медали в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходил в Таллине.

«Девочки — молодцы. Увы, у всех были ошибки. Но мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к Олимпийским играм. Наверняка тренерским штабом и спортсменами будут сделаны соответствующие поправки и выводы. У Валиевой был один из наиболее сложных наборов элементов. Пока что она стабильна. Мы часто видим, как девочка потрясающе катается сезон-полтора, а затем начинаются какие-то ошибки. Я думаю, что на Игры все идут с самым высоким запросом и требованиями к себе и к своим результатам», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

15 января россиянка Камила Валиева стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, набрав 259,06 балла по итогам короткой и произвольной программ. Анна Щербакова набрала 237,42 балла и заняла второе место, а Александра Трусова (234,36 балла) — третье.

Ранее Вайцеховская высказалась о составе сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022.