Кубок легенд перенесён на более поздний срок из-за пандемии коронавируса

Ежегодный футбольный турнир среди ветеранов Кубок легенд был перенесён на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве.

«Кубок легенд будет перенесён на более поздний срок. Вы же видите, какая сейчас эпидемиологическая ситуация. В связи с этим турнир переносится. Думаю, что это будет ближе к лету. На следующей неделе должно состояться совещание, на котором определятся точные сроки. То, что Кубок легенд не состоится в январе, — это точно», — приводит слова главного тренера российской команды Валерия Гладилина ТАСС.

14-й розыгрыш Кубка легенд должен был состояться в Москве с 28 по 30 января. Сборная России на групповом этапе попала в группу с хорватами и испанцами. Во второй группе выступят команды звёзд Италии и Португалии.

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